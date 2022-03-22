"Ликвидация" работников посольства: Украина оставляет за собой право на ответ на недружественные действия беларуси

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“Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства: МО, СБУ, ГНСУ. В широкий доступ были выложены их персональные данные”, - написал Николенко.

Детали

С его слов, до войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями беларуси. По мнению дипломата, такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием".

Очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше осложняют двусторонние отношения двух государств, считает спикер.

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“Рассчитываем, что конечной целью этой провокации не являются усиление антиукраинской истерии в беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии россии против Украины. Оставляем за собой право на ответ на такие недружественные действия ьеларуси”, - добавил он.

Контекст

В Комитете госбезопасности республики беларусь сегодня заявили, что "ликвидировали резидентуру" в украинском посольстве.