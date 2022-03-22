КДБ Білорусі заявило про "ліквідацію" співробітників українського посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Комітеті держбезпеки республіки білорусь стверджують, що "ліквідували резидентуру" в українському посольстві. Про це повідомляє ще низка білоруських ЗМІ, пише УНН.
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Як кажуть самі чекісти, щонайменше 10 співробітників посольства - майже половина всього штату, нібито були "кадровими співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України".
Що розуміється під "ліквідацією" резидентури, в КДБ не уточнили. Про висилку дипломатів поки не повідомлялося.
Як уточнює провладна БелТА, відповідні особи - це радник Юрій Пасік, перший секретар Сергій Винник, перший секретар Віталій Онофрійчук, перший секретар Роман Степанов, консул, перший секретар Ілля Звенигородський, військовий аташе Олександр Болюта, помічник військового аташе Сергій Кацуба, офіційний представник ДПС України при Посольстві Дмитро Шмельов.
Крім того, в роботі на українську розвідку звинуватили і білоруського журналіста Дениса Івашина.
Нагадаємо
Як писав УНН, у США та НАТО вважають, що білорусь може скоро приєднатися до росії, щоб воювати проти України.