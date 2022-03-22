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В США и НАТО считают, что беларусь может скоро присоединиться к войне россии против Украины

Киев • УНН

 • 845817 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. США и НАТО считают, что беларусь может скоро присоединиться к россии, чтобы воевать против Украины. Об этом представители США и НАТО сообщили CNN, пишет УНН.

В США и НАТО считают, что беларусь может скоро присоединиться к войне россии против Украины

Детали

По словам неназванного представителя НАТО, растет вероятность того, что беларусь примет участие в войне против Украины на стороне россии.

Источник в белорусской оппозиции сообщил, что тысячи белорусских военных готовы войти в Украину уже в ближайшие дни.

Чиновник разведки НАТО отдельно заявил, что, по оценке Альянса, белорусское правительство "готовит обстановку, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину".

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В то же время официальные лица США сообщили CNN, что они еще не видели никаких доказательств того, что россия перемещает ядерное оружие или готовится к этому.

Источники подчеркнули, что на сегодня не было никаких признаков того, что беларусь принимает участие в боевых действиях в Украине, а чиновник министерства обороны США заявил, что Пентагон не видел "неких признаков того, что белорусы готовятся переместиться" в Украину или заключили любые сделки для этого.

Военный представитель НАТО заявил, что окончательное решение об участии беларуси в войне еще должны принять в москве.

Чиновник не стал уточнять, как беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что для россии есть смысл попытаться перекрыть военную помощь НАТО, которая поступает в Украину с ее западной границы.

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