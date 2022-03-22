У США та НАТО вважають, що білорусь може незабаром приєднатися до війни росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. США та НАТО вважають, що білорусь може незабаром приєднатися до росії, щоб воювати проти України. Про це представники США та НАТО повідомили CNN, пише УНН.
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За словами неназваного представника НАТО, зростає імовірність того, що білорусь візьме участь у війні проти України на боці росії.
Джерело в білоруській опозиції повідомило, що тисячі білоруських військових готові ввійти в Україну вже найближчими днями.
Посадовець розвідки НАТО окремо заявив, що, за оцінкою Альянсу, білоруський уряд "готується до того, щоб виправдати білоруський наступ на Україну".
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Водночас офіційні особи США повідомили CNN, що вони ще не бачили жодних доказів того, що росія переміщує ядерну зброю або готується до цього.
Джерела підкреслили, що на сьогодні не було жодних ознак того, що білорусь наразі бере участь у бойових діях в Україні, а посадовець міністерства оборони США заявив, що Пентагон не бачив "якихось ознак того, що білоруси готуються переміститися" в Україну або уклали будь-які угоди для цього.
Військовий представник НАТО заявив, що остаточне рішення про участь білорусі у війні ще мають ухвалити в москві.
ПОсадовець не став уточнювати, як білорусь може втрутитися у війну, але сказав, що для росії є сенс спробувати перекрити військову допомогу НАТО, яка надходить до України з її західного кордону.