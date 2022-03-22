КГБ беларуси заявило о "ликвидации" сотрудников украинского посольства

Детали

Как говорят сами чекисты, по меньшей мере 10 сотрудников посольства - почти половина всего штата, якобы были "кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины".

Что понимается под "ликвидацией" резидентуры, в КГБ не уточнили. О высылке дипломатов пока не сообщалось.

Как уточняет провластная БелТА, соответствующие лица – это советник Юрий Пасик, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

Кроме того, в работе на украинскую разведку обвинили и белорусского журналиста Дениса Ивашина.

Напомним

Как писал УНН, в США и НАТО считают, что беларусь может скоро присоединиться к россии, чтобы воевать против Украины.