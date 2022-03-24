Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі до п‘яти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українською стороною було прийнято рішення скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Про це повідомив УНН речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Цитата
“Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним”, - повідомив Ніколенко.
“Крім того, після повернення білоруських дипломатів до України за принципом взаємності для них встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40- кілометрової зони від центру міста Київ”, - зазначив він.
Деталі
За словами речника, відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі в місті Львів.
Такі рішення є відповіддю української держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті, зазначив представник МЗС.
“Застергіємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь”, - додав він.
Контекст
Як стало відомо напередодні, білорусь ухвалила рішення про "скорочення" кількості українських дипломатів на своїй території.
Раніше цього тижня у Комітеті держбезпеки республіки білорусь заявили, що "ліквідували резидентуру" в українському посольстві.
Як повідомили в МЗС України, білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: МО, СБУ, ДПСУ. В широкий доступ були викладені їхні персональні данні.