Украина ежегодно тратит на оборону более 6 млрд долларов - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина ежегодно тратит на оборону более 6 млрд долларов. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
“Оборона и безопасность Украины — это 5% ВВП, или ежегодно более 6 млрд долларов, которые мы даем на оборону и безопасность”, — заявил Кубов.
Напомним, в ВСУ планируют вдвое увеличить количество новой военной техники.
Как сообщал УНН, в ВСУ этого года поступит новой техники и вооружения на 11 5 млрд грн.