Украина ежегодно тратит на оборону более 6 млрд долларов - Кубив

“Оборона и безопасность Украины — это 5% ВВП, или ежегодно более 6 млрд долларов, которые мы даем на оборону и безопасность”, — заявил Кубов.

Напомним, в ВСУ планируют вдвое увеличить количество новой военной техники.

Как сообщал УНН, в ВСУ этого года поступит новой техники и вооружения на 11 5 млрд грн.