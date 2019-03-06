У ЗСУ планують удвічі збільшити кількість нової військової техніки

"Ми приступили до оснащення військ не лише модернізованими, але і новими системами озброєння та військової техніки. Так, за умови виконання Державного оборонного замовлення 2019 року ми вдвічі збільшимо кількісний склад нової техніки у порівнянні з попередніми роками", - сказав Муженко.



З його слів, мова йде насамперед про відновлення і прийняття на озброєння комплексів протиповітряної оборони та модернізованих ракет до них, укомплектування вітчизняними протитанковими комплексами бригад сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти.



Крім того, йдеться про доукомплектування військ легкоброньованою автомобільною технікою та оновлення парку вантажної техніки, збільшення чисельності вітчизняних безпілотних літальних комплексів в розвідувальних і артилерійських підрозділах, укомплектування наявними засобами радіолокаційної та радіотехнічної розвідки підрозділів повітряних сил України, оновлення та збільшення корабельно-катерного складу військово-морських сил та застосування на нових принципах систем залпового вогню.



"Хочу наголосити, що сьогодні у нас є ким і є чим зупиняти російські танки і літаки", - наголосив генерал.



Як повідомляв УНН, Сполучені Штати закликають уряд України виділити кошти на фінансовий аудит "Укроборонпрому" і внести поправки до Закону "Про державну таємницю" для зняття грифу секретності з Державного оборонного замовлення.