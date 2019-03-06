У ЗСУ планують удвічі збільшити кількість нової військової техніки

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КИЇВ. 6 березня. УНН. За умови виконання Державного оборонного замовлення 2019 року Збройні сили України вдвічі збільшать кількісний склад нової техніки у порівнянні з попередніми роками. Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко під час щорічної зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, передає кореспондент УНН.

"Ми приступили до оснащення військ не лише модернізованими, але і новими системами озброєння та військової техніки. Так, за умови виконання Державного оборонного замовлення 2019 року ми вдвічі збільшимо кількісний склад нової техніки у порівнянні з попередніми роками", - сказав Муженко.

З його слів, мова йде насамперед про відновлення і прийняття на озброєння комплексів протиповітряної оборони та модернізованих ракет до них, укомплектування вітчизняними протитанковими комплексами бригад сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти.

Крім того, йдеться про доукомплектування військ легкоброньованою автомобільною технікою та оновлення парку вантажної техніки, збільшення чисельності вітчизняних безпілотних літальних комплексів в розвідувальних і артилерійських підрозділах, укомплектування наявними засобами радіолокаційної та радіотехнічної розвідки підрозділів повітряних сил України, оновлення та збільшення корабельно-катерного складу військово-морських сил та застосування на нових принципах систем залпового вогню.

"Хочу наголосити, що сьогодні у нас є ким і є чим зупиняти російські танки і літаки", - наголосив генерал.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати закликають уряд України виділити кошти на фінансовий аудит "Укроборонпрому" і внести поправки до Закону "Про державну таємницю" для зняття грифу секретності з Державного оборонного замовлення.

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