В ВСУ планируют вдвое увеличить количество новой военной техники

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КИЕВ. 6 марта. УНН. При условии выполнения Государственного оборонного заказа 2019 Вооруженные силы Украины вдвое увеличат количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко во время ежегодной встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, передает корреспондент УНН.

"Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, но и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения Государственного оборонного заказа 2019 года мы вдвое увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами", - сказал Муженко.

По его словам, речь идет прежде всего о восстановлении и принятия на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, укомплектование отечественными противотанковыми комплексами бригад сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, морской пехоты.

Кроме того, речь идет о доукомплектовании войск легкобронированной автомобильной техникой и обновление парка грузовой техники, увеличение численности отечественных беспилотных летательных комплексов в разведывательных и артиллерийских подразделениях, укомплектование имеющимися средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений воздушных сил Украины, обновления и увеличения корабельно-катерного состава военно-морских сил и применения на новых принципах систем залпового огня.

"Хочу подчеркнуть, что сегодня у нас есть кем и есть чем останавливать российские танки и самолеты", - подчеркнул генерал.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты призывают правительство Украины выделить средства на финансовый аудит "Укроборонпрома" и внести поправки в Закон "О государственной тайне" для снятия грифа секретности с Государственного оборонного заказа.

Украинские Национальные Новости

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