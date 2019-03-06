В ВСУ планируют вдвое увеличить количество новой военной техники

"Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, но и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения Государственного оборонного заказа 2019 года мы вдвое увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами", - сказал Муженко.



По его словам, речь идет прежде всего о восстановлении и принятия на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, укомплектование отечественными противотанковыми комплексами бригад сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, морской пехоты.



Кроме того, речь идет о доукомплектовании войск легкобронированной автомобильной техникой и обновление парка грузовой техники, увеличение численности отечественных беспилотных летательных комплексов в разведывательных и артиллерийских подразделениях, укомплектование имеющимися средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений воздушных сил Украины, обновления и увеличения корабельно-катерного состава военно-морских сил и применения на новых принципах систем залпового огня.



"Хочу подчеркнуть, что сегодня у нас есть кем и есть чем останавливать российские танки и самолеты", - подчеркнул генерал.



Как сообщал УНН, Соединенные Штаты призывают правительство Украины выделить средства на финансовый аудит "Укроборонпрома" и внести поправки в Закон "О государственной тайне" для снятия грифа секретности с Государственного оборонного заказа.