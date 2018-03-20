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Украина рассчитывает на поддержку Италии в реформировании гражданского сектора безопасности - Аваков

Украина рассчитывает на поддержку Италии в реформировании гражданского сектора безопасности - Аваков

Киев  •  УНН

 • 9112 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина рассчитывает на поддержку Италии в реформировании гражданского сектора безопасности. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

"Мы рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества и активную поддержку Италии наших усилий в реформировании гражданского сектора безопасности нашего государства", - отметил Аваков.

Министра подчеркнул, что Италия играет важную роль в общеевропейской системе противодействия организованной преступности.

"Учитывая современные вызовы и угрозы, мы должны усилить двусторонний формат взаимодействия, включая обмен оперативной информацией", - сказал он.

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Аваков выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать и усиливать меры и санкции против Российской Федерации в ответ на ее агрессивные действия против Украины.

В свою очередь, посол Давиде Ла Чечилия заверил министра, что Италия поддерживает Украину на пути реформ и гордится теми успехами, которых уже удалось достичь официальному Киеву.

Как сообщал УНН, глава МВД Арсен Аваков обсудил с послом Италии в Украине дело нацгвардейца Маркива.

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