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Україна розраховує на підтримку Італії у реформуванні цивільного сектору безпеки – Аваков

Україна розраховує на підтримку Італії у реформуванні цивільного сектору безпеки – Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна розраховує на підтримку Італії у реформуванні цивільного сектору безпеки. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечілія, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.

“Ми розраховуємо на продовження конструктивного співробітництва та активну підтримку Італії наших зусиль у реформуванні цивільного сектора безпеки нашої держави”, — зазначив Аваков.

Міністра наголосив, що Італія відіграє важливу роль у загальноєвропейській системі протидії організованій злочинності.

“Враховуючи сучасні виклики і загрози, ми повинні посилити двосторонній формат взаємодії, включаючи обмін оперативною інформацією”, — сказав він.

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Аваков висловив сподівання, що Італія і надалі буде підтримувати і посилювати заходи і санкції проти Російської Федерації у відповідь на її агресивні дії проти України.

Своєю чергою, посол Давіде Ла Чечілія запевнив міністра, що Італія підтримує Україну на шляху реформ і пишається тими успіхами, яких вже вдалося досягнути офіційному Києву.

Як повідомляв УНН, глава МВС Арсен Аваков обговорив з послом Італії в Україні справу нацгвардій ця Марківа.

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