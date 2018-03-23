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Украина начала оценку нового маршрута импорта газа из Европы

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КИЕВ. 23 марта. УНН. “Укртрансгаз” начал оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии по трансбалканскому трубопроводу, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“Оператор ГТС Украины ”Укртрансгаз“ начинает процедуру оценки необязывающего спроса участников рынка природного газа Украины и сопредельных стран на гарантированные мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод Транзит-1) по направлению транспортировки Румыния-Украина”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе результатов этой оценки компания примет решение о будущей обязывающей процедуре распределения гарантированной мощности (Open Season) точки входа Исакча-1-Орловка.

В компании обратили внимание на то, что трубопровод Транзит-1 является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, который сегодня используется для транспортировки природного газа в Болгарию. Долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода завершился в 2016 году, и после завершения действия транзитного контракта между “Нафтогазом” и “Газпромом” в конце 2019 года станет возможным выполнение требования европейского законодательства по этому трубопроводу.

“Если трубопровод Транзит-1 будет работать в реверсном направлении, это откроет возможность транспортировать 5 млрд кубометров газа ежегодно для нужд как большого украинского рынка, так и для стран Центральной и Восточной Европы через свободные мощности ГТС Украины.

Результаты компания пообещала представить до 1 июня 2018 года.

Напомним, по данным “Нафтогаза”, доходы Украины от транзита газа превышают стоимость импортируемого газа.

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