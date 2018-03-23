Україна розпочала оцінку нового маршруту імпорту газу з Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. “Укртрансгаз” розпочав оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії по Трансбалканському трубопроводу, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Оператор ГТС України „Укртрансгаз“ розпочинає процедуру оцінки незобов’язуючого попиту учасників ринку природного газу України та суміжних країн на гарантовані потужності у точці входу Ісакча-1-Орловка (трубопровід Транзит-1) по напрямку транспортування Румунія-Україна”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на основі результатів цієї оцінки компанія ухвалить рішення щодо майбутньої зобов’язуючої процедури розподілу гарантованої потужності (Open Season) точки входу Ісакча-1-Орловка.
У компанії звернули увагу на те, що трубопровід Транзит-1 є одним з трьох трубопроводів Трансбалканського маршруту, що сьогодні використовується для транспортування природного газу до Болгарії. Довгостроковий контракт на бронювання цього трубопроводу завершився у 2016 році, і після завершення дії транзитного контракту між “Нафтогазом” та “Газпромом” в кінці 2019 року стане можливим виконання вимоги європейського законодавства по цьому трубопроводу.
“Якщо трубопровід Транзит-1 працюватиме у реверсному напрямку, це відкриє можливість транспортувати до 5 млрд кубометрів газу щорічно для потреб як великого українського ринку, так і для країн Центральної та Східної Європи через вільні потужності ГТС України.
Результати компанія пообіцяла представити до 1 червня 2018 року.
Нагадаємо, за даними “Нафтогазу”, доходи України від транзиту газу перевищують вартість газу, який імпортується.