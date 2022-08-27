Украина расторгла соглашение с рф о сотрудничестве в атомной энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Правительство прекратило действие соглашения между Украиной и рф о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством рф о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, осуществленного 14.01.1993 в Москве", - отметил Мельничук в Telegram.
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Это решение правительство приняло на фоне того, что россия захватила крупнейшую атомную станцию в Европе – Запорожскую АЭС – и подвергает ее территорию обстрелам.