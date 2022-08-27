рашисти знову обстріляли майданчик ЗАЕС - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російські військові вчергове обстріляли майданчик Запорізької АЕС, а також, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС – задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
Цитата
"Станом на 12:00 27 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Протягом останньої доби російські військові вчергове обстрілювали майданчик ЗАЕС, пошкодження наразі з'ясовуються", - йдеться у повідомленні Енергоатома у Telegram.
"Рашисти, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС – задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази", - зазначили в Енергоатомі.
Деталі
У компанії нагадали, що вчора два енергоблоки ЗАЕС після зупинення знову були під‘єднані до мережі та виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає, вказали у НАЕК.
"Водночас через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - наголосили в Енергоатомі.
Український персонал станції, як зазначається, продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.
"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити росію звільнити ЗАЕС і передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу", - підкресили в Енергоатомі.