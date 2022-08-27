рашисты снова обстреляли площадку ЗАЭС - Энергоатом

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"По состоянию на 12:00 27 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В течение последних суток российские военные в очередной раз обстреливали площадку ЗАЭС, повреждения выясняются", - говорится в сообщении Энергоатома.

"Рашисты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС – для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы", - отметили в Энергоатоме.

Детали

В компании напомнили, что вчера два энергоблока ЗАЭС после остановки снова были подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, указали в НАЭК.

"В то же время из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов повреждений претерпела инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", - отметили в Энергоатоме.

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", - подчеркнули в Энергоатоме.