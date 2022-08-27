Україна розірвала угоду з рф про співробітництво в атомній енергетиці

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"Припинено дію угоди між урядом України і урядом рф про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, здійсненої 14.01.1993 у Москві", - зазначив Мельничук у Telegram.

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Це рішення уряд ухвалив на тлі того, що росія захопила найбільшу атомну станцію у Європі - Запорізьку АЕС - і піддає її територію обстрілам.