Украина просит МККК срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров - ОП

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Киев • УНН

 • 118891 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Украина призвала Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, пишет УНН.

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"Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания относительно совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно предпринять необходимые действия для организации гуманитарных коридоров и готова сделать все необходимое со своей стороны для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что из-за постоянных обстрелов, которые осуществляют российские войска, ряд украинских городов и сел оказались на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих городах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и водоснабжения.

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Так, населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, как указано, расположены в:

  • Сумской области (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка),
  • Черниговской области (восточная и северная части области),
  • Харьковской области (вся область, кроме юго-восточной части),
  • Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка),
  • Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления),
  • Запорожской (Токмацкое, Бердянское, Великобелозерское направления),
  • Херсонской (Чаплынка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления),
  • Луганской и Донецкой областях (Волновахский район, Мариупольский район) и другие.

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“Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Сегодняшние договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы наконец сможем помочь нашим гражданам", — рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.

Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Президента Татьяна Ломакина отметила, что пожилые люди, женщины и дети не получают медицинской помощи, малыши рождаются в подвалах, и первое, что они слышат в своей жизни — это звук взрывов.

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"Мирные жители не имеют еды и питьевой воды, многие из них — люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Доведение их до обезвоживания, истощения, страдания от отсутствия своевременной медицинской помощи в XXI веке — ничто иное, как пытки. Мы очень надеемся, что президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы как можно быстрее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей”, —отметила Ломакина.

Советник — уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что за 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибло 28 детей, ранены 64.

"Уничтожены родильные дома, детские сады, школы. Около полутора миллиона детей находится на территориях, страдающих от обстрелов и находятся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, которые нуждаются в немедленной помощи”, - рассказала Герасимчук.

Отмечается, что украинская сторона готова обеспечить вывоз людей и доставку гуманитарных грузов. Украинские Вооруженные силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.

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