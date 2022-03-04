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Україна просить МКЧХ терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів - ОП

Україна просить МКЧХ терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів - ОП

Київ • УНН

 • 118893 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів. Про це повідомили в Офісі Президента України, пише УНН.

Цитата

"Під час другого раунду перемовин між Україною та Росією сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів. Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів та готова зробити все необхідне зі свого боку для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, низка українських міст та сіл опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих містах не вистачає продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

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Так, населені пункти в районах бойових дій, що потребують створення гуманітарних коридорів, як вказано, розташовані в:

  • Сумській області (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка),
  • Чернігівській області (східна та північна частини області),
  • Харківській області (уся область, крім південно-східної частини),
  • Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка),
  • Миколаївській (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями),
  • Запорізькій (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями),
  • Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями),
  • Луганській та Донецькій областях (Волноваський район, Маріупольський район) тощо.

Цитата

“Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони. Сьогоднішні домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам", — розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, членкиня Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина.

Координаторка дій по гуманітарних коридорах від Офісу Президента Тетяна Ломакіна зазначила, що літні люди, жінки та діти не отримують медичної допомоги, малюки народжуються в підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті — це звук вибухів.

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"Мирні жителі не мають їжі і питної води, багато з них — люди з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Доведення їх до зневоднення, виснаження, страждання від відсутності своєчасної медичної допомоги у ХХІ столітті — ніщо інше, як катування. Ми дуже сподіваємось, що президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить все можливе, щоб якнайшвидше розвернути роботу в гуманітарних коридорах для збереження життя людей”, —наголосила Ломакіна.

Радник — уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомила, що за 8 днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64.

"Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та знаходяться в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги”, - розповіла Герасимчук.

Наголошується, що українська сторона готова забезпечити вивіз людей і доставку гуманітарних вантажів. Українські Збройні Сили гарантують безпечне проходження коридору. Цього Україна очікує від російської сторони.

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