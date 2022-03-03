Переговори України з РФ: сторони досягли порозуміння щодо забезпечення гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Під час другого раунду переговорів України з Росією сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення. Про це повідомив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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"Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв, з можливістю, підкреслюю, тимчасового припинення вогню на період, коли буде здійснюватися евакуація в секторах, де вона проводитися", - розповів Подоляк.
Деталі
Він додав, що з цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв'язку взаємодії і буде сформовані відповідні логістичні процедури.
Крім того, він зазначив то сторони домовилися продовжити роботу вже в третьому раунді в максимально найближчі терміни.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Україна на переговорах з Росією планує обговорити питання про відкриття гуманітарних коридорів в країну.
Контекст
28 лютого на кордоні з Білоруссю пройшли переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю проінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією, і тоді повинна була готуватися до нової зустрічі.