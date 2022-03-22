Детали

Так, по словам Витренко, поставки голубого топлива будут продолжаться до тех пор, пока это технически возможно.

Как отметил глава НАК, российские производители газа до сих пор не попали под санкции Европейского Союза, как и крупные государственные банки ПАО "Сбербанк" и ПАО "Газпромбанк". Это означает, что экспортеры газа могут использовать свои счета для получения доходов и выплат международным подрядчикам.

Он повторил призыв к Европе и союзникам перевести платежи за энергетические потоки москвы на счет условного депонирования до тех пор, пока президент россии владимир путин не выведет войска.

По словам главы Нафтогаза, Украина по-прежнему контролирует ключевые объекты газотранспортной системы, но российские войска проникли на три крупные компрессорные станции и "все еще находятся близко".

"Когда дело доходит до транзитной инфраструктуры, очевидно, что они очень и очень осторожны, чтобы не повредить ее. Они не хотят наносить ущерб своим коммерческим интересам и своим коммерческим отношениям с Западом", - говорит Витренко.

Ранее

На Прошлой неделе глава "Нафтогаза"заявил, что НАК не имеет проблем с ресурсом газа для обеспечения потребностей населения.