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Україна продовжить транзит російського газу, доки це буде технічно можливо – Вітренко

Україна продовжить транзит російського газу, доки це буде технічно можливо – Вітренко

Київ • УНН

 • 123683 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Транзит російського природного газу до Європи через Україну триває у звичайному режимі, незважаючи на війну, і москва, як і раніше, платить "твердою валютою" за послуги з транспортування. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі Bloomberg TV, пише УНН.

Деталі

Так, за словами Вітренко, постачання блакитного палива триватиме доти, доки це технічно можливо.

Як зазначив голова НАК, російські виробники газу досі не потрапили під санкції Європейського Союзу, як і великі державні банки ПАТ "Сбербанк" та ПАТ "Газпромбанк". Це означає, що експортери газу можуть використовувати свої рахунки для отримання доходів та виплат міжнародним підрядникам.

Він повторив заклик до Європи та союзників перевести платежі за енергетичні потоки москви на рахунок умовного депонування доти, доки президент росії володимир путін не виведе війська.

За словами голови Нафтогазу, Україна, як і раніше, контролює ключові об'єкти газотранспортної системи, але російські війська проникли на три великі компресорні станції і "все ще перебувають близько".

"Коли справа доходить до транзитної інфраструктури, очевидно, що вони дуже обережні, щоб не пошкодити її. Вони не хочуть завдавати шкоди своїм комерційним інтересам та своїм комерційним відносинам із Заходом", - каже Вітренко.

Раніше

Минулого тижня глава "Нафтогазу" заявив, що НАК не має проблем із ресурсом газу для забезпечення потреб населення.

Українські Національні Новини

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