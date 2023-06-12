Украина приняла излишки польской электроэнергии, однако ее дефицит вечером сохраняется - Укрэнерго

Детали:

По данным Укрэнерго, ситуация на 12 июня следующая:

Аварийная помощь. Вчера по запросу польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: мы приняли излишки электроэнергии, которая имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВт/ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польша в дневные часы выходного дня имела избыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии. Такие условия договора Украина имеет только с Польшей.

Баланс. В настоящее время производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей. Однако половодье снижается, гидроэлектростанции уменьшают производство электроэнергии, продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также на некоторых атомных энергоблоках. Поэтому объем доступных мощностей ограничен, поэтому просим экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку.

Коммерческий обмен электроэнергией с ЕС. Запланированный импорт из Словакии мощностью 90-170 МВт преимущественно в дневные часы. Экспорт и импорт в вечерние часы наибольшего потребления отсутствует.

Последствия подтопления. На Херсонщине вода постепенно спадает, но ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов. Сейчас в городе и области в целом отключено более 40 тысяч потребителей. Там, где позволяют обстоятельства, ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением: запитано более 2 тыс. потребителей. В Николаевской области вода тоже постепенно спадает, что позволило восстановить питание после подтопления более 2 тыс. потребителей.

Обстрелы. Приграничные и прифронтовые области страдают от обстрелов россиян, повреждаются сети облэнерго, в частности, есть повреждения в сетях облэнерго в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. Ремонтные бригады облэнерго восстанавливают питание после разрешения военных.

Ремонты. «Укрэнерго» восстановило одну из магистральных линий в южном регионе, которая была повреждена в результате обстрелов. Вследствие неблагоприятной погоды в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской областях были повреждения в сетях облэнерго. Электроснабжение большинства потребителей возвращено, восстановление питания в отдельных районах продолжается.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты 26 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 132 снаряда. По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов. В ночь с 11 на 12 июня, российские военные совершили обстрелы приграничных территорий Черниговской и Сумской областей. По данным наблюдений, обстрелы продолжались из разных районов и были осуществлены предположительно ствольной артиллерией и минометами. Также оккупанты за ночь обстрелами повредили более двадцати домов на Харьковщине. Есть пострадавшие.

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