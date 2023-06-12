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Україна прийняла надлишки польської електроенергії, однак її дефіцит увечері зберігається - Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Україна надала аварійну допомогу Польщі, забравши надлишки струму, що дало додаткову  електроенергію, однак через падіння рівня води та ремонти на енергоблоках обсяг доступних потужностей залишається обмежений. На прикордонних, прифронтових та постраждалих через підтоплення територіях тривають роботи з підключення споживачів, але вони ускладнені обстрілами. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Україна прийняла надлишки польської електроенергії, однак її дефіцит увечері зберігається - Укренерго

Деталі:

За даними Укренерго, ситуація на 12 червня наступна:

Аварійна допомога. Вчора на запит польської енергосистеми було активовано аварійну допомогу: ми прийняли надлишки електроенергії, яка мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт/год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії. Такі умови договору Україна має лише з Польщею.

Баланс. Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак водопілля знижується, гідроелектростанції зменшують виробництво електроенергії, продовжується літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках. Тож обсяг доступних потужностей обмежений, тому просимо ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.

Комерційний обмін електроенергією з ЄС. Запланований імпорт із Словаччини потужністю 90-170 МВт переважно у денні години. Експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.

Наслідки підтоплення. На Херсонщині вода поступово спадає, але ситуація ускладнюється через постійні обстріли. Наразі в місті та області загалом відключено понад 40 тисяч споживачів. Там, де дозволяють обставини, ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням: заживлено понад 2 тис. споживачів. У Миколаївській області вода теж поступово спадає, що дозволило відновити живлення після підтоплення понад 2 тис. споживачам.

Обстріли. Прикордонні та прифронтові області потерпають від обстрілів росіян, пошкоджуються мережі обленерго, зокрема, є пошкодження у мережах обленерго на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення після дозволу військових.

Ремонти. «Укренерго» відновило одну з магістральних ліній у південному регіоні, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів. Внаслідок несприятливої погоди у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях були пошкодження у мережах обленерго. Електропостачання більшості споживачів повернуто, відновлення живлення в окремих районах триває.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти 26 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 132 снаряди. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. У ніч з 11 на 12 червня, російські військові здійснили обстріли прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей. За даними спостережень, обстріли тривали з різних районів та були здійснені імовірно ствольною артилерією та мінометами. Також окупанти за ніч обстрілами пошкодили понад двадцять будинків на Харківщині. Є постраждалі.

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