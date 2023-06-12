Україна прийняла надлишки польської електроенергії, однак її дефіцит увечері зберігається - Укренерго

Деталі:

За даними Укренерго, ситуація на 12 червня наступна:

Аварійна допомога. Вчора на запит польської енергосистеми було активовано аварійну допомогу: ми прийняли надлишки електроенергії, яка мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт/год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії. Такі умови договору Україна має лише з Польщею.

Баланс. Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак водопілля знижується, гідроелектростанції зменшують виробництво електроенергії, продовжується літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках. Тож обсяг доступних потужностей обмежений, тому просимо ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.

Комерційний обмін електроенергією з ЄС. Запланований імпорт із Словаччини потужністю 90-170 МВт переважно у денні години. Експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.

Наслідки підтоплення. На Херсонщині вода поступово спадає, але ситуація ускладнюється через постійні обстріли. Наразі в місті та області загалом відключено понад 40 тисяч споживачів. Там, де дозволяють обставини, ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням: заживлено понад 2 тис. споживачів. У Миколаївській області вода теж поступово спадає, що дозволило відновити живлення після підтоплення понад 2 тис. споживачам.

Обстріли. Прикордонні та прифронтові області потерпають від обстрілів росіян, пошкоджуються мережі обленерго, зокрема, є пошкодження у мережах обленерго на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення після дозволу військових.

Ремонти. «Укренерго» відновило одну з магістральних ліній у південному регіоні, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів. Внаслідок несприятливої погоди у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях були пошкодження у мережах обленерго. Електропостачання більшості споживачів повернуто, відновлення живлення в окремих районах триває.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти 26 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 132 снаряди. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. У ніч з 11 на 12 червня, російські військові здійснили обстріли прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей. За даними спостережень, обстріли тривали з різних районів та були здійснені імовірно ствольною артилерією та мінометами. Також окупанти за ніч обстрілами пошкодили понад двадцять будинків на Харківщині. Є постраждалі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через підрив Каховської ГЕС без світла досі частина Херсона і 21 населений пункт у двох областях