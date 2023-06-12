Харківщина: окупанти за ніч обстрілами пошкодили понад двадцять будинків. Є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Впродовж минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Є поранені та численні пошкодження житла. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Вночі ворог завдав ракетного удару по с. Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих.
Сьогодні вранці внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району зазнав поранення 40-річний чоловік.
Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району, пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки.
У с. Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.
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Також Синєгубов повідомив, що у селі Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненнями.
Напередодні ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Окупанти завдали ударів по області з використанням трьох "шахедів", двічі обстрілювали магістральний аміакопровід, також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки.
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