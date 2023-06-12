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Харьковщина: оккупанты за ночь обстрелами повредили более двадцати домов. Есть потерпевшие

Киев • УНН

 • 379673 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Есть раненые и многочисленные повреждения жилья. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Харьковщина: оккупанты за ночь обстрелами повредили более двадцати домов. Есть потерпевшие

Детали

Ночью враг нанес ракетный удар по с. Хорошево Харьковского района. Разрушен 2-этажный жилой дом, еще один 2-этажный дом поврежден, произошел пожар. К счастью, в домах никто не проживал, без пострадавших.

Сегодня утром в результате обстрела с. Ольховатка Купянского района получил ранение 40-летний мужчина.

Около 5:30 утра россияне нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по пгт Шевченково Купянского района, поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Получил ранения 33-летний гражданский мужчина.

В Волчанске Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 2 жилых дома.

В с. Липцы Харьковского района также поврежден частный дом.

В результате обстрела из РСЗО "Ураган" с. Циркуны Харьковского района повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, гаражи и хозяйственные постройки.

Дополнение

Также Синегубов сообщил, что в селе Новая Гусаровка Изюмского района в собственном дворе подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете 55-летний гражданский мужчина. Госпитализирован с ранениями.

Накануне враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Оккупанты нанесли удары по области с использованием трех "шахедов", дважды обстреливали магистральный аммиакопровод, также в результате обстрелов повреждены частные жилые дома.

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