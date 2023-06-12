Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей 

Деталі

Зокрема, між 02:30 та 02:40 було зафіксовано 3 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Заруцьке.

З 03:00 до 03:15 зафіксовано 2 приходи в районі Тимоновичів, а з 02:30 до 03:10 зафіксовано 6 приходів в районі Хотіївки.

Також між 04:30 та 04:35 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з 82-міліметрового міномета, в районі Середина Буди. З 06:00 до 06:25 було зафіксовано 10 приходів, передбачуваних з міномета калібру 120 мм: 3 приходи були спостережені в районі Товстодубового та 7 приходів - в районі Сопича.

Нагадаємо

Як повідомляв очільник Лугнаської ОВА Артем Лисогор, внаслідок ворожих обстрілів Луганщини, у селі Невське було поранено чоловіка. Також російські окупанти продовжують утримувати митний режим між рф і так званою "лнр", містами ширяться оголошення щодо пошуку чисельних дезертирів.

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