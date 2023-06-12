Оккупанты снова обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

Детали

В частности, между 02:30 и 02:40 было зафиксировано 3 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Заруцкое.

С 03:00 до 03:15 зафиксировано 2 прихода в районе Тимоновичей, а с 02:30 до 03:10 зафиксировано 6 приходов в районе Хотиевки.

Также между 04:30 и 04:35 зафиксировано 5 приходов, вероятно из 82-миллиметрового миномета, в районе Середина Буды. С 06:00 до 06:25 было зафиксировано 10 приходов, предполагаемых из миномета калибра 120 мм: 3 прихода были зафиксированы в районе Толстодубово и 7 приходов - в районе Сопича.

Напомним

Как сообщал глава Лугнарской ОВА Артем Лысогор, в результате вражеских обстрелов Луганщины, в селе Невское был ранен мужчина. Также российские оккупанты продолжают удерживать таможенный режим между рф и так называемой "лнр", по городам распространяются объявления о поиске многочисленных дезертиров.

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