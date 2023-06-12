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Луганщина: у Невському поранено чоловіка, окупанти продовжують тримати митний режим між рф і так званою "лнр" та шукають дезертирів

Київ • УНН

 • 361475 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів Луганщини, у селі Невське було поранено чоловіка. Також російські окупанти продовжують утримувати митний режим між рф і так званою "лнр", містами ширяться оголошення щодо пошуку чисельних дезертирів. Про це на своїй сторінці у Telegram розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Луганщина: у Невському поранено чоловіка, окупанти продовжують тримати митний режим між рф і так званою "лнр" та шукають дезертирів

Цитата

"Вони б’ють по домівках цивільних – росіяни не полишають спроб знищити Невське. Під час одного з денних обстрілів мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав чоловік. Його евакуювали наші військові до лікарні на Донеччині. Там постраждалому надали необхідну допомогу. Залишатися в селі вкрай небезпечно. Тільки за учора по Невському вдарили щонайменше 15 разів. По Макіївці, Греківці та Новолюбівці – десять. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти в населених пунктах та навколо", - зазначив Лисогор.

Деталі

Також голова Луганської ОВА зазначив, що окупанти відкривали вогонь по Новоселівському та Білогорівці.

"По Невському вдарили з авіації. Безуспішно атакували в бік Білогорівки", - додав він.

Лисогор зазначив, що ситуація між рф і так званою "лнр" залишається незмінною - перевірки проводяться на загальних принципах, як між окремими країнами. Наприклад, для в'їзду в Мілове з території рф потрібно мати не лише російський паспорт, а й місцеву реєстрацію, зазначив очільник Луганської ОВА.

Цивільне населення підлягає контролю, у той час, як військові окупаційної армії масово дезертують. Останнім часом такі випадки стали більш поширеними. У містах розміщують оголошення про розшук втікачів, розповів Лисогор.

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