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Луганщина: в Невском ранен мужчина, оккупанты продолжают держать таможенный режим между рф и так называемой "лнр" и ищут дезертиров

Киев • УНН

 • 361475 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате вражеских обстрелов Луганщины, в селе Невское был ранен мужчина. Также российские оккупанты продолжают удерживать таможенный режим между рф и так называемой "лнр", по городам распространяются объявления о поиске многочисленных дезертиров. Об этом на своей странице в Telegram рассказал глава Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

Луганщина: в Невском ранен мужчина, оккупанты продолжают держать таможенный режим между рф и так называемой "лнр" и ищут дезертиров

Цитата

"Они бьют по домам гражданских – россияне не оставляют попыток уничтожить Невское. Во время одного из дневных обстрелов минно-взрывную травму и осколочные ранения получил мужчина. Его эвакуировали наши военные в больницу в Донецкой области. Там пострадавшему оказали необходимую помощь. Оставаться в селе крайне опасно. Только за вчера по Невскому ударили по меньшей мере 15 раз. По Макеевке, Грековке и Новолюбовке – десять. Повреждены инфраструктурные объекты в населенных пунктах и вокруг", - отметил Лысогор.

Детали

Также глава Луганской ОГА отметил, что оккупанты открывали огонь по Новоселовскому и Белогоровке.

"По Невскому ударили из авиации. Безуспешно атаковали в сторону Белогоровки", - добавил он.

Лысогор сказал, что ситуация между рф и так называемой "лнр" остается неизменной - проверки проводятся на общих принципах, как между отдельными странами. Например, для въезда в Меловое с территории рф нужно иметь не только российский паспорт, но и местную регистрацию, отметил глава Луганской ОГА.

Гражданское население подлежит контролю, в то время как военные оккупационной армии массово дезертируют. В последнее время такие случаи стали более распространенными. В городах размещают объявления о розыске беглецов, рассказал Лысогор.

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