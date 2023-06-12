Через підрив Каховської ГЕС без світла досі частина Херсона і 21 населений пункт у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Через підрив дамби Каховської ГЕС без електропостачання 22 населених пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини, окупанти активізували обстріли енергооб’єктів у прифронтових областях, повідомляє Міненерго, пише УНН.
Ситуація після підриву Каховської ГЕС
"У Херсоні залишаються знеструмленими понад 15 тисяч споживачів. У деокупованій частині області через підтоплення - без світла 8 населених пунктів. На Миколаївщині - залишаються знеструмленими 13 населених пунктів. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно почне відходити вода. Зокрема, буде обстежено підтоплену насосну станцію Херсонської ТЕЦ. Попередньо, здійснити повну оцінку збитків можна буде через два тижні після відходу води", - ідеться у повідомленні.
Через критичний рівень падіння води у Каховському водосховищі після підриву Каховської ГЕС спеціалісти «Укргідроенерго» більше не здійснюють заміри води. Відтепер заміри будуть здійснюватися тільки експертами Укргідрометцентру.
"Гідроелектростанції Дніпровська ГЕС - 1 та Дніпровська ГЕС - 2 працюють з обмеженнями через зниження рівня води. Всі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду працюють планово. Експерти Укргідроенерго, Міненерго та проєктанти працюють над проєктом перекриття Каховського водосховища, який можна буде реалізувати після деокупації територій", - вказали у Міненерго.
Ситуація на окупованій Запорізької АЕС
"За даними моніторингу, рівень води в ставку-охолоджувачі складає 16,67 м. Однак експерти МАГАТЕ звернулися до окупантів щодо надання ширшого доступу місії до території та, відповідно, перевірки даних про рівень води", - повідомили в Мінеренерго.
Обстріли
Окупанти, як вказано, активізували обстріли енергетичної інфраструктури на прифронтових та прикордонних територіях.
"У Запорізькій області ракетно-бомбовим ударом зруйновано адміністративну будівлю одного з енергетичних об’єктів, пошкоджено автотранспорт. Через інтенсивні обстріли, зокрема із застосуванням ударних дронів, пошкоджено лінії електропередачі у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій областях", - повідомили у міністерстві.
Негода
Через негоду фіксувалися знеструмлення у Львівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Більшість споживачів заживлено.
Ситуація в енергосистемі
"Енергетична система працює стабільно. Триває масштабна ремонтна кампанія на атомних та теплових електростанціях у межах підготовки до опалювального сезону", - зазначили в Міненерго.
Як повідомляється, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 7760 МВт-год. Експорт, як вказано, відсутній.