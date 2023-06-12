Из-за подрыва Каховской ГЭС без света до сих пор часть Херсона и 21 населенный пункт в двух областях

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

"В Херсоне остаются обесточенными более 15 тысяч потребителей. В деоккупированной части области из-за подтопления - без света 8 населенных пунктов. В Николаевской - остаются обесточенными 13 населенных пунктов. Энергетики готовы начать восстановительные работы, как только начнет отходить вода. В частности, будет обследована подтопленная насосная станция Херсонской ТЭЦ. Предварительно, осуществить полную оценку ущерба можно будет через две недели после того, как уйдет вода", - говорится в сообщении.

Из-за критического уровня падения воды в Каховском водохранилище после подрыва Каховской ГЭС специалисты «Укргидроэнерго» больше не осуществляют замеры воды. Отныне замеры будут осуществляться только экспертами Укргидрометцентра.

"Гидроэлектростанции Днепровская ГЭС - 1 и Днепровская ГЭС - 2 работают с ограничениями из-за снижения уровня воды. Все остальные гидроэлектростанции Днепровского каскада работают планово. Эксперты Укргидроэнерго, Минэнерго и проектанты работают над проектом перекрытия Каховского водохранилища, который можно будет реализовать после деоккупации территорий", - указали в Минэнерго.

Ситуация на оккупированной Запорожской АЭС

"По данным мониторинга, уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,67 м. Однако эксперты МАГАТЭ обратились к оккупантам о предоставлении более широкого доступа миссии к территории и, соответственно, проверки данных об уровне воды", - сообщили в Минэнерго.

Обстрелы

Оккупанты, как указано, активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых и приграничных территориях.

"В Запорожской области ракетно-бомбовым ударом разрушено административное здание одного из энергетических объектов, поврежден автотранспорт. Из-за интенсивных обстрелов, в частности с применением ударных дронов, повреждены линии электропередачи в Сумской, Харьковской, Одесской, Донецкой областях", - сообщили в министерстве.

Непогода

Из-за непогоды фиксировались обесточивания в Львовской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях. Большинство потребителей запитаны.

Ситуация в энергосистеме

"Энергетическая система работает стабильно. Продолжается масштабная ремонтная кампания на атомных и тепловых электростанциях в рамках подготовки к отопительному сезону", - отметили в Минэнерго.

Как сообщается, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 7760 МВт-ч. Экспорт, как указано, отсутствует.