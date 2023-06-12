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Окупанти за добу 26 разів обстріляли Херсонщину: 3 людини загинуло і 12 дістали поранення

Київ • УНН

 • 304044 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Минулої доби російські окупанти 26 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 132 снаряди. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін y Telegram, 3 люди загинуло і 12 дістали поранненя, передає УНН.

Окупанти за добу 26 разів обстріляли Херсонщину: 3 людини загинуло і 12 дістали поранення

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 3 людини загинули, 12 - дістали поранення", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Після того, як в селах тимчасово окупованої частини Херсонщини сходить вода, окупанти грабують місцевих.

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