Оккупанты за сутки 26 раз обстреляли Херсонскую область: 3 человека погибли и 12 получили ранения

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"За прошедшие сутки противник совершил – 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 12 - получили ранения", - говорится в сообщении.

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После того, как в селах временно оккупированной части Херсонщины сходит вода, оккупанты грабят местных.