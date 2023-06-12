Оккупанты за сутки 26 раз обстреляли Херсонскую область: 3 человека погибли и 12 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 26 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 132 снаряда. По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, 3 человека погибли и 12 получили ранения, передает УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 12 - получили ранения", - говорится в сообщении.
Дополнение
После того, как в селах временно оккупированной части Херсонщины сходит вода, оккупанты грабят местных.