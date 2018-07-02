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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 31926 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 81653 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104484 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119885 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139581 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144745 просмотра

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7 марта, 19:45 • 183217 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Украина примет любую дорожную карту РФ по визитам заключенных - Денисова

Украина примет любую дорожную карту РФ по визитам заключенных - Денисова

Киев  •  УНН

 • 6428 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина готова принять любую дорожную карту по визита омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ. Об этом во время брифинга заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.

"Я буду настаивать, чтобы российская сторона сделала любую дорожную карту по визитам. Чтобы (было - ред.) предложение, которое именно ими было поддержано на условиях взаимности, синхронности и зеркальности посещать граждан (РФ - ред.), которые содержатся на наших территориях, и я думаю, что я смогу проверить, в каких условиях содержатся наши политзаключенные", - сообщила Л.Денисова.

Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

Напомним, Денисова планирует в понедельник встретиться с послами ЕС и проинформировать их о ситуации с украинцами, содержащимися в России.

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