Україна прийме будь-яку дорожню карту РФ щодо візитів до в’язнів – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна готова прийняти будь-яку дорожню карту щодо візиту омбудсмена до українських політв’язнів у РФ. Про це під час брифінгу заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.
“Я буду наполягати, що російська сторона зробила будь-яку дорожню карту щодо візитів. Щоб (була - ред.) та пропозиція, яка саме ними була підтримана на умовах взаємності, синхронності та дзеркальності відвідувати громадян (РФ — ред.), які утримуються на наших територіях, і я думаю, що я зможу перевірити, в яких умовах утримуються наші політв’язні”, — повідомила Л.Денісова.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.
Нагадаємо, Денісова планує в понеділок зустрітися з послами ЄС і проінформувати їх про ситуацію з українцями, які утримуються у Росії.