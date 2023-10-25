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Украина попала в список стран с самыми адскими, токсичными налоговыми системами — Южанина

Киев • УНН

 • 871051 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина попала в список стран с наиболее адскими, токсичными налоговыми системами. Об этом сообщила народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает УНН.

Украина попала в список стран с самыми адскими, токсичными налоговыми системами — Южанина

Цитата

“Рейтинг под названием Tax Hells Index 2023 („Налоговый ад-2023“) составил американский фонд „1841“. Первое место присуждается стране с наихудшей ситуацией в экономике. Украина занимает в данном рейтинге четвертое место, однако, как отмечается в докладе фонда, рейтинг был составлен по итогам 2021 года, то есть до широкомасштабного вторжения”, — отметила Южанина.

Детали

По данным члена Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в этом году звание “налогового ада” присвоено 13 странам мира.

В частности, в тройке “лидеров”: беларусь, Венесуэла и Аргентина.

Украина, как уже отмечалось выше, заняла четвертое место, а за ней следуют Бразилия и Мексика.

Южанина подчеркнула, что россия в данном рейтинге заняла девятое место.

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Народный депутат объяснила, что при расчете индекса “адскости” налоговой системы специалисты издания учитывали количественные индикаторы, составляющие 60% значения индекса. В частности, страны оценивали по следующим факторам:

* фискальное давление как совокупная налоговая нагрузка к ВВП;
* долговая нагрузка, как совокупный госдолг к ВВП, инфляционная налоговая, измеряемая как индекс инфляции;
* потенциальное фискальное давление как разница между госрасходами и доходами (в % к ВВП).

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Среди качественных параметров (40% индекса) измеряли следующие:

* голос и подотчетность,
* верховенство права,
* регуляторное качество,
* политическая стабильность,
* эффективность государства,
* контроль за коррупцией.

Нина Южанина добавила, что несмотря на то, что довоенную систему налогообложения вернули, место Украины в этом рейтинге, к сожалению, сохранится, а возможно и ухудшится. У нашего государства есть все шансы получить “пальму первенства” из-за постоянных налоговых новаций, введенных уже в военный период.

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