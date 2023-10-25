Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами — Южаніна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами. Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає УНН.
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“Рейтинг під назвою Tax Hells Index 2023 („Податкове пекло-2023“) склав американський фонд „1841“. Перше місце присуджується країні з найгіршою ситуацією в економіці. Україна посідає в даному рейтингу четверте місце, проте, як наголошується в доповіді фонду, рейтинг був складений за підсумками 2021 року, тобто до широкомасштабного вторгнення”, — зазначила Южаніна.
Деталі
За даними членкині Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, цьогоріч звання “податкового пекла” присвоєно 13 країнам світу.
Зокрема, у трійці “лідерів”: білорусь, Венесуела та Аргентина.
Україна, як вже зазначалось вище посіла четверте місце, а за нею йдуть Бразилія та Мексика.
Южаніна відзначила, що росія в даному рейтингу посіла дев’яте місце.
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Народна депутатка пояснила, що при обрахуванні індексу “пекельності” податкової системи фахівці видання враховували кількісні індикатори, що становлять 60% значення індексу. Зокрема, країни оцінювали за наступними факторами:
* фіскальний тиск як сукупне податкове навантаження до ВВП;
* боргове навантаження, як сукупний держборг до ВВП, інфляційне податкове, що вимірюється, як індекс інфляції;
* потенційний фіскальний тиск як різниця між держвидатками та доходами (у % до ВВП).
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Серед якісних параметрів (40% індексу) вимірювали такі:
* голос та підзвітність,
* верховенство права,
* регуляторна якість,
* політична стабільність,
* ефективність держави,
* контроль за корупцією.
Ніна Южаніна додала, що зважаючи на те, що довоєнну систему оподаткування повернули, місце України у цьому рейтингу, на жаль, збережеться, а можливо й погіршиться. У нашої держави є всі шанси отримати “пальму першості” через постійні податкові новації запроваджені вже у воєнний період.