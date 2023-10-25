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Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами — Южаніна

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами. Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає УНН.

Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами — Южаніна

Цитата

“Рейтинг під назвою Tax Hells Index 2023 („Податкове пекло-2023“) склав американський фонд „1841“. Перше місце присуджується країні з найгіршою ситуацією в економіці. Україна посідає в даному рейтингу четверте місце, проте, як наголошується в доповіді фонду, рейтинг був складений за підсумками 2021 року, тобто до широкомасштабного вторгнення”, — зазначила Южаніна.

Деталі

За даними членкині Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, цьогоріч звання “податкового пекла” присвоєно 13 країнам світу.

Зокрема, у трійці “лідерів”: білорусь, Венесуела та Аргентина.

Україна, як вже зазначалось вище посіла четверте місце, а за нею йдуть Бразилія та Мексика.

Южаніна відзначила, що росія в даному рейтингу посіла дев’яте місце.

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Народна депутатка пояснила, що при обрахуванні індексу “пекельності” податкової системи фахівці видання враховували кількісні індикатори, що становлять 60% значення індексу. Зокрема, країни оцінювали за наступними факторами:

* фіскальний тиск як сукупне податкове навантаження до ВВП;
* боргове навантаження, як сукупний держборг до ВВП, інфляційне податкове, що вимірюється, як індекс інфляції;
* потенційний фіскальний тиск як різниця між держвидатками та доходами (у % до ВВП).

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Серед якісних параметрів (40% індексу) вимірювали такі:

* голос та підзвітність,
* верховенство права,
* регуляторна якість,
* політична стабільність,
* ефективність держави,
* контроль за корупцією.

Ніна Южаніна додала, що зважаючи на те, що довоєнну систему оподаткування повернули, місце України у цьому рейтингу, на жаль, збережеться, а можливо й погіршиться. У нашої держави є всі шанси отримати “пальму першості” через постійні податкові новації запроваджені вже у воєнний період.

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