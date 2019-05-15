Украина усилит состоятельность в борьбе с наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости (ЕМЦННЗ) планирует усилить состоятельность украинской национальной обсерватории по вопросам мониторинга незаконного употребления наркотических средств. Для этого реализуется проект "EU4Monitoring Drugs". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Накануне, 14 мая, состоялась рабочая встреча заместителя министра здравоохранения Украины Романа Илыка с представителями Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Министерства юстиции Украины, Государственной службы статистики Украины (национальных партнеров Минздрава в формировании и реализации наркополитики) и Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости (ЕМЦННЗ), где и было обсуждено дальнейшее сотрудничество по реагированию на вызовы, связанные с наркотиками, и соответствующие угрозы национальной безопасности обсудили с европейскими партнерами.
Встреча со стейкхолдерами проводилась, чтобы европейские партнеры поняли ситуацию в стране в целом и ключевые моменты, где смогут помочь Украине в борьбе с наркотиками. В результате они предоставили предложения, как усилить способность Украины в борьбе с наркотиками.
К слову, в проекте "EU4Monitoring Drugs" всего 15 стран-участниц региона Европейской политики соседства. Он рассчитан на 3 года (до 2020). А уже в июле планируется встреча наблюдательного совета, где есть представители всех 15 государств-участников.
Начиная с 2010 года Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости является партнером Министерства здравоохранения Украины по вопросам усиления способности национальной обсерватории по вопросам мониторинга незаконного употребления наркотических средств, которой в Украине является Государственное учреждение "Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины".
Как сообщал УНН, в Украине планируют открыть офис противодействия наркопреступности США.