Україна посилить спроможність у боротьбі з наркотиками

Напередодні, 14 травня, відбулась робоча зустріч заступника міністра охорони здоров’я України Романа Ілика з представниками Національної поліції України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Державної служби статистики України (національних партнерів МОЗ у формуванні та реалізації наркополітики) та Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності (ЄМЦННЗ), де й було обговорено подальшу співпрацю по реагуванню на виклики, пов’язані з наркотиками, та відповідні загрози національній безпеці обговорили з європейськими партнерами.

Зустріч зі стейкхолдерами проводилася, аби європейські партнери зрозуміли ситуацію у країні в цілому та ключові моменти, де зможуть допомогти Україні у боротьбі з наркотиками. В результаті вони надали пропозиції, як посилити спроможність України у боротьбі з наркотиками.

До слова, у проекті “EU4Monitoring Drugs” всього 15 країн-учасниць регіону Європейської політики сусідства. Він розрахований на 3 роки (до 2020). А вже у липні планується зустріч наглядової ради, де є представники всіх 15 держав-учасниць.

Починаючи з 2010 року Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності є партнером Міністерства охорони здоров’я України з питань посилення спроможності національної обсерваторії з питань моніторингу незаконного вживання наркотичних засобів, якою в Україні є Державна установа “Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України”.

Як повідомляв УНН, в Україні планують відкрити офіс протидії наркозлочинності США.