В Україні планують відкрити офіс протидії наркозлочинності США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Голова Нацполіції Сергій Князєв обговорив з американськими партнерами можливість відкриття офісу підрозділу протидії наркозлочинності США в Україні. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
"За словами Сергія Князєва, відкриття у Києві офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США посилить тісну взаємодію українських та американських правоохоронців, а відтак – дозволить отримати кращий результат у спільній протидії наркозлочинності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Нацполіція України та Адміністрація по боротьбі з наркотиками Мінюсту США підписали Меморандум про співпрацю.