В Украине планируют открыть офис противодействия наркопреступности США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Председатель Нацполиции Сергей Князев обсудил с американскими партнерами возможность открытия офиса подразделения противодействия наркопреступности США в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
"По словам Сергея Князева, открытие в Киеве офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США усилит тесное взаимодействие украинских и американских правоохранителей, а затем - позволит получить лучший результат в совместном противодействии наркопреступности", - говорится в сообщении.
Напомним, Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве.