Украина заняла первое общекомандное место на турнире по боксу в Финляндии

Детали

"Восемь наград и первое общекомандное место – таков итог выступления женской сборной Украины на 41-м международном турнире по боксу GeeBee в Хельсинки (Финляндия)", - указали в НОК.

Как сообщается, награды получили:



Золото - Татьяна Коб (50кг); Светлана Уманская (52кг); Мария Бова (63кг).



Серебро - Юлия Демьяненко (48кг); Анастасия Ковальчук (54кг); Марианна Басанец (57кг); Анастасия Черноколенко (75кг).



Бронза - Анна Охрей (60кг).



Татьяна Коб была признана лучшей спортсменкой турнира, сообщили в НОК.

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