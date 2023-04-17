Украина заняла первое общекомандное место на турнире по боксу в Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украина заняла первое общекомандное место на турнире по боксу GeeBee среди женщин в Финляндии, где принимали участие ведущие страны в любительском боксе, сообщает УНН со ссылкой на информацию НОК Украины.
Детали
"Восемь наград и первое общекомандное место – таков итог выступления женской сборной Украины на 41-м международном турнире по боксу GeeBee в Хельсинки (Финляндия)", - указали в НОК.
Как сообщается, награды получили:
-
- Золото - Татьяна Коб (50кг); Светлана Уманская (52кг); Мария Бова (63кг).
-
- Серебро - Юлия Демьяненко (48кг); Анастасия Ковальчук (54кг); Марианна Басанец (57кг); Анастасия Черноколенко (75кг).
-
- Бронза - Анна Охрей (60кг).
-
Татьяна Коб была признана лучшей спортсменкой турнира, сообщили в НОК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следующий поединок Усика должен быть против британца Дюбуа