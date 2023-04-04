Наступний поєдинок Усика має бути проти британця Дюбуа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Всесвітній боксерській асоціації (WBA) ухвалили рішення про наступного суперника Олександра Усика, ним став британець Даніель Дюбуа. Про це WBA повідомила на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Всесвітня боксерська асоціація WBA замовила бій між суперчемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у повідомлені зазначається, що організація направила сторонам повідомлення з 30-денним періодом на узгодження контракту, який починається 4 квітня і має закінчитись 2 травня.
The WBA Championships Committee ordered the bout between Heavyweight Super Champion Oleksandr Usyk and Daniel Dubois.
The organization sent the communication to the parties today with a 30-day negotiation period starting on April 4 and ending on May 2 #UsykDubois