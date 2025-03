Наступний поєдинок Усика має бути проти британця Дюбуа

Цитата

"Всесвітня боксерська асоціація WBA замовила бій між суперчемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у повідомлені зазначається, що організація направила сторонам повідомлення з 30-денним періодом на узгодження контракту, який починається 4 квітня і має закінчитись 2 травня.

The WBA Championships Committee ordered the bout between Heavyweight Super Champion Oleksandr Usyk and Daniel Dubois.



The organization sent the communication to the parties today with a 30-day negotiation period starting on April 4 and ending on May 2 #UsykDubois

— WBA Boxing (@WBABoxing) April 3, 2023