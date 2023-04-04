Следующий поединок Усика должен быть против британца Дюбуа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) приняли решение о следующем сопернике Александра Усика, им стал британец Даниэль Дюбуа. Об этом WBA сообщила на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Всемирная боксерская ассоциация WBA заказала бой между суперчемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа", - говорится в сообщении.
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Также в сообщении отмечается, что организация направила сторонам уведомление с 30-дневным периодом на согласование контракта, который начинается 4 апреля и должен закончиться 2 мая.
Комитет чемпионата WBA распорядился о проведении поединка между суперчемпионом в супертяжелом весе Александром Усыком и Даниэлем Дюбуа
Сегодня организация направила сторонам сообщение с 30-дневным переговорным периодом, который начинается 4 апреля и заканчивается 2 мая #UsykDubois
— WBA Boxing (@WBABoxing) 3 апреля 2023 года