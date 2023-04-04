Следующий поединок Усика должен быть против британца Дюбуа

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"Всемирная боксерская ассоциация WBA заказала бой между суперчемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении отмечается, что организация направила сторонам уведомление с 30-дневным периодом на согласование контракта, который начинается 4 апреля и должен закончиться 2 мая.

Комитет чемпионата WBA распорядился о проведении поединка между суперчемпионом в супертяжелом весе Александром Усыком и Даниэлем Дюбуа





Сегодня организация направила сторонам сообщение с 30-дневным переговорным периодом, который начинается 4 апреля и заканчивается 2 мая #UsykDubois

— WBA Boxing (@WBABoxing) 3 апреля 2023 года