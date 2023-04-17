Україна посіла перше загальнокомандне місце на турнірі з боксу в Фінляндії

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"Вісім нагород і перше загальнокомандне місце – такий підсумок виступу жіночої збірної України на 41-му міжнародному турнірі з боксу GeeBee у Гельсінкі (Фінляндія)", - вказали у НОК.

Як повідомляється, нагороди здобули:



Золото - Тетяна Коб (50кг); Світлана Уманська (52кг); Марія Бова (63кг).



Срібло - Юлія Дем'яненко (48кг); Анастасія Ковальчук (54кг); Маріанна Басанець (57кг); Анастасія Черноколенко (75кг).



Бронза - Ганна Охрей (60кг).



Тетяну Коб було визнано найкращою спортсменкою турніру, повідомили у НОК.

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