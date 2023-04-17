Україна посіла перше загальнокомандне місце на турнірі з боксу в Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна посіла перше загальнокомандне місце на турнірі з боксу GeeBee серед жінок у Фінляндії, де приймали участь провідні країни в аматорському боксі, повідомляє УНН з посиланням на інформацію НОК України.
Деталі
"Вісім нагород і перше загальнокомандне місце – такий підсумок виступу жіночої збірної України на 41-му міжнародному турнірі з боксу GeeBee у Гельсінкі (Фінляндія)", - вказали у НОК.
Як повідомляється, нагороди здобули:
-
- Золото - Тетяна Коб (50кг); Світлана Уманська (52кг); Марія Бова (63кг).
-
- Срібло - Юлія Дем'яненко (48кг); Анастасія Ковальчук (54кг); Маріанна Басанець (57кг); Анастасія Черноколенко (75кг).
-
- Бронза - Ганна Охрей (60кг).
-
Тетяну Коб було визнано найкращою спортсменкою турніру, повідомили у НОК.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наступний поєдинок Усика має бути проти британця Дюбуа