Украина попросила у ОБСЕ более активной позиции по освобождению подростков из СИЗО Донецка

"Украинские депутаты также обратились к координатору ОБСЕ с просьбой занять более активную позицию в вопросе освобождения подростков, которые до сих пор содержатся в СИЗО Донецка. Во время этой важной беседы представители всех фракций подчеркнули, что считают приоритетными по безопасности и гуманитарный блок минских соглашений. И что украинская сторона готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников, но при этом все депутаты подчеркнули, что есть те преступления, которые не попадают под амнистию", - сообщила И. Геращенко.

Как сообщал УНН, количество заложников в ОРДЛО увеличилось.