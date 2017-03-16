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Украина попросила у ОБСЕ более активной позиции по освобождению подростков из СИЗО Донецка

Украина попросила у ОБСЕ более активной позиции по освобождению подростков из СИЗО Донецка

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 • 11198 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинские депутаты обратились к координатору ОБСЕ Тони Фриша с просьбой занять более активную позицию в вопросе освобождения подростков, которые до сих пор содержатся в СИЗО Донецка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

"Украинские депутаты также обратились к координатору ОБСЕ с просьбой занять более активную позицию в вопросе освобождения подростков, которые до сих пор содержатся в СИЗО Донецка. Во время этой важной беседы представители всех фракций подчеркнули, что считают приоритетными по безопасности и гуманитарный блок минских соглашений. И что украинская сторона готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников, но при этом все депутаты подчеркнули, что есть те преступления, которые не попадают под амнистию", - сообщила И. Геращенко.

Как сообщал УНН, количество заложников в ОРДЛО увеличилось.

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