Україна попросила в ОБСЄ більш активної позиції щодо звільнення підлітків із СІЗО Донецька

“Українські депутати також звернулися до координатора ОБСЄ з проханням зайняти більш активну позицію в питанні звільнення підлітків, які й досі утримуються в СІЗО Донецька. Під час цієї важливої розмови представники всіх фракцій підкресили, що вважають пріоритетними безпековий і гуманітарний блок мінських угод. І що українська сторона готова до компромісів в питанні звільнення заручників, але при цьому всі депутати підкреслили, що є ті злочини, які не потрапляють під амністію”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, кількість заручників в ОРДЛО збільшилася.