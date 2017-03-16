Україна попросила в ОБСЄ більш активної позиції щодо звільнення підлітків із СІЗО Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українські депутати звернулися до координатора ОБСЄ Тоні Фріша з проханням зайняти більш активну позицію в питанні звільнення підлітків, які й досі утримуються в СІЗО Донецька. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“Українські депутати також звернулися до координатора ОБСЄ з проханням зайняти більш активну позицію в питанні звільнення підлітків, які й досі утримуються в СІЗО Донецька. Під час цієї важливої розмови представники всіх фракцій підкресили, що вважають пріоритетними безпековий і гуманітарний блок мінських угод. І що українська сторона готова до компромісів в питанні звільнення заручників, але при цьому всі депутати підкреслили, що є ті злочини, які не потрапляють під амністію”, — повідомила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, кількість заручників в ОРДЛО збільшилася.