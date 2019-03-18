Украина попросила Совет Европы защитить право на родной язык украинцев в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские парламентарии направили письмо-обращение в Совет Европы с просьбой защитить право на родной язык и культуру украинский, проживающих в России. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Вместе с Владимиром Арьевым, который является председателем нашей ассамблеи в ПАСЕ, мы направили письмо-обращение к Дуне Миятович, в частности, попросили ее обратить внимание на те реальные проблемы, которые существуют, в частности, в украинском, или о политике искоренения национальной идентичности в украинском, живущих в России, о давление, запугивание украинцев, о невозможности в украинском культурном центре проводить различные мероприятия, и призвали ее использовать имеющиеся механизмы Совета Европы для защиты украинского общества на территории РФ и нас об этом проинформировать, а не рассказывать нам, какие законы нам принимать или нет", - отметила нардеп.
По ее словам, также украинские депутаты призвали представителей СЕ обратить внимание на нарушение прав коренных народов на территории РФ, в частности права на изучение родного языка.
Напомним, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосования по языковому закону в предвыборный период.
Как сообщал УНН, в течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.
Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать на этой неделе без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.