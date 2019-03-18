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Украина попросила Совет Европы защитить право на родной язык украинцев в РФ

Киев • УНН

 • 8761 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские парламентарии направили письмо-обращение в Совет Европы с просьбой защитить право на родной язык и культуру украинский, проживающих в России. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

Украина попросила Совет Европы защитить право на родной язык украинцев в РФ

"Вместе с Владимиром Арьевым, который является председателем нашей ассамблеи в ПАСЕ, мы направили письмо-обращение к Дуне Миятович, в частности, попросили ее обратить внимание на те реальные проблемы, которые существуют, в частности, в украинском, или о политике искоренения национальной идентичности в украинском, живущих в России, о давление, запугивание украинцев, о невозможности в украинском культурном центре проводить различные мероприятия, и призвали ее использовать имеющиеся механизмы Совета Европы для защиты украинского общества на территории РФ и нас об этом проинформировать, а не рассказывать нам, какие законы нам принимать или нет", - отметила нардеп.

По ее словам, также украинские депутаты призвали представителей СЕ обратить внимание на нарушение прав коренных народов на территории РФ, в частности права на изучение родного языка.

Напомним, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосования по языковому закону в предвыборный период.

Как сообщал УНН, в течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.

Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать на этой неделе без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

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