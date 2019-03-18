Україна попросила Раду Європи захистити право на рідну мову українців у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські парламентарі направили лист-звернення до Ради Європи із проханням захистити право на рідну мову і культуру українців, які проживають у Росії. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Анна Гопко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
"Разом із Володимиром Ар'євим, який є головою нашої асамблеї в ПАРЄ, ми надіслали лист-звернення до Дуні Міятович, зокрема, попросили її звернути увагу на ті реальні проблеми, які існують, зокрема, в українців, або про політику викорінення національної ідентичності в українців, які живуть у Росії, про тиск, залякування українців, про неможливість в українському культурному центрі проводити різні заходи, і закликали її використати наявні механізми Ради Європи для захисту української громади на території РФ і нас про це поінформувати, а не розповідати нам, які закони нам приймати чи ні", - зазначила нардеп.
За її словами, також українські депутати закликали представників РЄ звернути увагу на порушення прав корінних народів на території РФ, зокрема права на вивчення рідної мови.
Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентаріїв не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.
Як повідомляв УНН, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до мовного закону.
Закон про мову у Верховній Раді слід розглядати на цьому тижні без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.